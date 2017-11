DEN HAAG - Drugsgebruik in de horeca is lastig aan te pakken. Dat zeggen Haagse horecaondernemers tegen Omroep West. Club Malie in het centrum van Den Haag moet drie maanden dicht van de burgemeester, omdat er bij een inval drugs werden gevonden. Terwijl ze er naar eigen zeggen alles aan doen om drugs buiten de deur te houden.

'Ik vind de regels van de gemeente te streng,' zegt Michael Messemaker, eigenaar van Club Malie in de Maliestraat. 'Dan kunnen ze alle tenten die 's nachts open zijn wel sluiten.' Hij krijgt bijval van Barend van Beek, eigenaar van stranttent Whoosah en restaurant Cortenaer. 'Iemand doet drugs in zijn onderbroek en het komt bij jou naar binnen. Drugs zijn overal, dus ook in je zaak. Sluiten is geen oplossing.'

De Scheveningse strandtent Whoosah moest in 2014 een half jaar dicht omdat er drugs werden gevonden. Ondanks strenge controles. Ook Club Malie hanteert een streng drugsbeleid, zegt Messemaker: 'We fouilleren stelselmatig en heeft iemand drugs dan gaat dat in de kluis. Die persoon wordt geweigerd en de kluis wordt geleegd door de politie.'



Nog strenger

Als Club Malie half februari weer open mag, wordt het beleid nog strenger. 'We gaan echt iedereen fouilleren, ook al ontstaan er dan rijen. We gaan extra camera's ophangen, de wc's verbouwen, zodat we beter kunnen zien wat er binnen gebeurt en we nemen een andere wc-juffrouw.'

Op Scheveningen werkt de horeca inmiddels nauwer samen met de politie. 'Er is veel meer overleg, met de politie en met de gemeente. Er wordt beter gecommuniceerd. Merkt de politie dat de drugshandel toeneemt, dan bespreken we dat. En dat werkt,' zegt Van Beek. 'Van een sluiting zonder waarschuwing vooraf is echt geen sprake meer.'



Bezwaar

De eigenaar van Club Malie is zover nog niet, hij overweegt in bezwaar te gaan tegen de sluiting. 'Het is een enorme financiële tik voor ons. In de beste maanden van het jaar zijn we dicht. Klanten gaan ergens anders heen. We moeten straks helemaal opnieuw beginnen.'