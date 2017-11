Deel dit artikel:











Katwijk gaat Wassenaar achterna: burgemeesterswoning te koop Archieffoto: ANP

KATWIJK - Wat ze in Wassenaar kunnen, kunnen wij ook. Dat moeten ze bij de gemeente Katwijk hebben gedacht. Pakweg een week nadat de Wassenaarse burgemeesterswoning te koop is gezet, gaat ook de ambtswoning van de Katwijkse burgemeester in de verkoop. Hoeveel het optrekje moet kosten is nog niet bekend.

De burgemeesterswoning aan de Willem de Zwijgerlaan ligt direct naast het gemeentehuis. Het huis wordt niet meer bewoond, omdat burgemeester Cornelis Visser ergens anders in Katwijk onderdak heeft gevonden. Een gedeelte van de grond, ongeveer 300 vierkante meter, wordt niet verkocht. Dat stuk wordt namelijk toegevoegd aan het Ridderbos. Door 10.000 euro van het verkoopbedrag te besteden aan de herinrichting van het groen wil de gemeente garanderen dat het langs de Nieuwe Duinweg behouden blijft. LEES OOK: Nieuw optrekje nodig? In Wassenaar woon je voor 2 miljoen als een burgemeester