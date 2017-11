Treinstoring Gouda opgelost, nog wel vertraging

GOUDA - De problemen op het spoor rondom Gouda zijn opgelost. Werkzaamheden aan het spoor duurden langer dan verwacht, waardoor het treinverkeer de hele dag stil lag. Rond 17.00 uur was de storing voorbij en reden de treinen weer, aldus spoorbeheerder ProRail. Volgens de NS hebben reizigers nog wel vertraging.

Het grootste deel van de dag reden er geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam Centraal en Utrecht en Den Haag Centraal. Dat kwam door nachtelijke werkzaamheden die waren uitgelopen en een complexe sein- en wisselstoring.

ProRail verwacht geen grote problemen meer in de spits. 'We hebben met alle macht gewerkt. We vinden het heel vervelend dat er zoveel vertraging is geweest vandaag.'



Nog wel vertraging

Volgens de website van de NS hebben reizigers nog wel last van de eerdere verstoring. Er rijden nog steeds minder treinen tussen Gouda en Den Haag Centraal en Gouda en Rotterdam Centraal.

De extra reistijd kan oplopen tot een half uur. Volgens de NS is dit rond 19.00 uur opgelost.

