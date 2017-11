Celstraffen en boetes geëist voor belastingfraude

DEN HAAG - Twee vrouwen en vijf mannen van West-Afrikaanse afkomst worden door het Openbaar Ministerie (OM) ervan beschuldigd dat ze in Den Haag en Voorhout hebben gesjoemeld met poststukken van de Belastingdienst. Ze zouden formulieren voor belastingteruggaaf achterover hebben gedrukt, en veranderden daarop de bankrekeningnummers. Op die manier werd de fiscus tienduizenden euro's afhandig gemaakt, aldus het OM.

Tijdens een zitting eiste de officier van justitie maandag tegen de zeven verdachten celstraffen tot 8,5 maand en geldboetes tot tienduizend euro's. 'Ze hebben misbruik gemaakt van ons vertrouwen dat poststukken op eerlijke wijze worden bezorgd', zei de officier bij de Haagse rechtbank. 'Bovendien hebben de verdachten het briefgeheim geschonden.'

Vijf van de zeven verdachten waren postbezorger voor postbedrijf Sandd. Ze zouden enveloppen van de Belastingdienst met speciale formulieren voor belastingteruggaaf uit de post hebben gevist. Die leverden ze, aldus de officier van justitie, af bij twee Nigeriaanse mannen van 39 en 48 jaar die in Schiedam en de Haagse wijk Moerwijk woonden. Volgens de officier waren deze mannen de bedenkers van de fraude. Ze zouden de bankrekeningnummers op de formulieren veranderd hebben.



61.000 euro

Geld dat teruggegeven moest worden aan particulieren, verdween zo naar de Nigerianen en hun handlangers. Het ging per postbezorger om tienduizenden euro's die de fiscus afhandig werden gemaakt, verklaarde de officier van justitie tijdens de zitting. In één geval werd een belastingteruggaaf van maar liefst 61.000 euro aan een particulier overgeboekt naar het vervalste rekeningnummer.

De officier van justitie eiste tegen de twee vermeende bedenkers van de fraude celstraffen van 8,5 maand en geldboetes van tienduizend euro. Beide Nigeriaanse mannen hebben deze tijd al in voorarrest uitgezeten. De 48-jarige verdachte is inmiddels uitgezet. De 39-jarige Nigeriaan ontkende maandag bij de rechtbank de fraude.



Eisen

Van de vijf postbezorgers zijn er vier ook afkomstig uit Nigeria. Ze hoorden maandag celstraffen van vijf en zes maanden tegen zich eisen, en geldboetes van 2500, 3500, 5000 en 7500 euro. Een man uit Sierra Leone hoorde drie maanden cel tegen zich eisen en een geldboete van 2500 euro.

Deze man bekende de fraude. De vier postbezorgers uit Nigeria, die allemaal in Den Haag wonen, zeggen onschuldig te zijn. 'Ik heb altijd voor de post gezorgd alsof het een baby was', verklaarde een 42-jarige Nigeriaanse vrouw tijdens een verhoor. Ze kon zich niet voorstellen dat er gesjoemeld was met de poststukken die ze onder haar hoede had.



DigiD

De zwendel met de teruggaafformulieren vond in 2012 plaats. Het formulier wordt inmiddels niet meer verstuurd via de post. Belastingbetalers die recht hebben op teruggaaf moeten hun rekeningnummer voortaan digitaal doorgeven, via de beveiligde website DigiD.

Uitspraak over twee weken.

