Eerste stapjes voor grote renovatie van Kijkduin zijn gezet: 'Het is heel dubbel'

DEN HAAG - De grootschalige renovatie van Kijkduin is nu echt begonnen. Op het Deltaplein in de Haagse badplaats is een start gemaakt met sloopwerkzaamheden van winkels en het verleggen van kabels. Voor de bewoners betekent dit mogelijk ook het begin van maandenlange overlast. Rondom het Deltaplein in de badplaats wordt gestart met 'Fase 1' van de renovatie. En dat betekent binnenkort veel kranen en bouwverkeer.

Het is maandagochtend uitgestorven op het Deltaplein op Kijkduin. Hier en daar loopt een verdwaalde toerist, maar echt bruisend is de badplaats maandag niet. En dat een grote renovatie nodig is erkennen ook veel bewoners.

Een van hen is voormalig VVD-wethouder Rob van de Laar. Hij is begaan met de renovatie en weet van de hoed en de rand. Voor hem zijn de aanstaande werkzaamheden heel erg dubbel. 'Kijk, we krijgen ongelofelijk veel last ervan, tuurlijk', zegt hij. 'Maar aan de andere kant: in de stad worden er zóveel dingen verbouwd. Veel mensen zitten in de rotzooi. En als die rotzooi weer weg is, hoop ik dat het fantastisch mooi is geworden.'

Kleinschalig





Toch hopen de meeste bewoners van Kijkduin dat 'hun' badplaats kleinschalig blijft. In de Oostvoornelaan, op een steenworp van het Deltaplein, is de renovatie nog steeds een hot topic. 'Ja, dat er wat moest gaan gebeuren was duidelijk. Dat had tien, vijftien jaar geleden al moeten gebeuren', zegt een bewoonster. Haar buurvrouw vult aan: 'Volgens mij wordt het wel mooi, maar het blijft niet kleinschalig. We hebben geprobeerd ons zegje te doen, maar het gaat zoals het gaat.'

