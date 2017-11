'Gemeente Den Haag en politie hebben het niet gemunt op Club Malie'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag bestrijdt de kritiek die Club Malie heeft op de gemeente en de politie. Sinds twee weken is de nachtzaak gesloten omdat er een 'handelshoeveelheid' drugs werd aangetroffen. De eigenaar suggereerde dat de gemeente en de politie het op de zaak hebben gemunt.

Eigenaar Michael Messemaker liet vorige week weten dat hij vooral boos is omdat in een persbericht wordt gesuggereerd dat de zaak in drugs handelt. Messemaker: 'Dat klopt gewoon niet.' Bovendien is hij het niet eens met de regels die de gemeente oplegt.

De gemeente laat nu in een reactie weten dat de politie heeft opgetreden na meldingen over drugshandel. Nadat een 'handelshoeveelheid' drugs werd aangetroffen bij een controle is, conform het gemeentelijk beleid, de zaak voor drie maanden gesloten. De ondernemer werkte in dit geval mee aan onmiddellijke sluiting van de zaak voor twee weken.



Geen uitzondering

De twee weken maken deel uit van de totale sluiting van drie maanden en komen er dus niet nog eens bovenop. Het beleid van de gemeente is vastgesteld door de gemeenteraad, dat geen drugshandel in de stad wil. Als de ondernemer het niet eens is met het besluit van de gemeente, kan hij dit aanvechten bij de rechter. Die zal het besluit dan toetsen.

Dat Club Malie is gesloten vanwege de vondst van te grote hoeveelheden drugs, is volgens de gemeente zeker geen uitzondering. Jaarlijks worden er meerdere zaken gesloten. In 2015 zijn er negentien zaken tegen de lamp gelopen en in 2016 waren er dat zeventien. Dit jaar zijn er tot nu toe precies tien zaken gesloten vanwege drugsoverlast.