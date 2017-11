Deel dit artikel:











Dode gevonden in het water van de Haagse Zuidwal Foto: Mark Kool

DEN HAAG - Op de Zuidwal in Den Haag is aan het begin van de maandagavond een stoffelijk overschot aangetroffen. Voorbijgangers zagen de persoon in het water drijven en hebben alarm geslagen.

Met twee duikers en een kraanwagen van de brandweer wordt het lichaam geborgen. Over de identiteit en de doodsoorzaak tast de politie nog in het duister. Een deel van de Zuidwal is afgesloten door de politie. Er zijn inmiddels hekken geplaatst.