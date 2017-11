Deel dit artikel:











Grote glasvezelstoring Caiway in gemeente Westland Foto: Archief

WESTLAND - Televisie- en internetaanbieder Caiway kampt maandagavond in een groot gedeelte van de gemeente Westland met een stroomstoring. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk om gebruik te maken van glasvezel in Maasland, Maasdijk, De Lier, Naaldwijk, Honselersdijk, 's-Gravenzande en Monster.

De storing is volgens Caiway maandag omstreeks 19.00 uur opgetreden. Op internet laat de netbeheerder weten dat er hard gewerkt wordt om het probleem op te lossen. Totdat het zover is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de glasvezeldiensten. LEES OOK: Schadevergoeding bij langdurige telefoon-, TV- of internetstoring