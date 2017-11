Scouting De Lier dingt mee naar John Blankensteinprijs

DEN HAAG - Eveline van de Putte, Luuk Wessels en Scouting De Lier maken kans op de John Blankensteinprijs 2017. Die onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een organisatie, een persoon of een groep mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de homo-emancipatie in Den Haag. Dit jaar doen voor het eerst ook de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer mee met de verkiezing.

Van de Putte is genomineerd voor haar activiteiten waarmee ze zowel jongeren als ouderen bereikt, zoals Tour d'Amour, Stormachtig Stil en Love = Love. Wessels dingt mee naar de prijs vanwege het door hem geïnitieerde feest Popcake.

Scouting De Lier dankt de nominatie aan het statement dat LHBTI'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) welkom zijn. Ook werd afgelopen zomer met het motto 'Proud to be (sc)out' deelgenomen aan de Canal Pride in Amsterdam.



Oud-voetbalscheidsrechter

De jaarlijkse homo-emancipatieprijs is vernoemd naar oud-voetbalscheidsrechter John Blankenstein, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid en veel heeft betekend voor LHBTI'ers binnen de sport en in de samenleving.

Op verzoek van de gemeente Den Haag organiseert COC Haaglanden sinds 2007 deze verkiezing. De uitreiking is op 8 december ('Paarse Vrijdag') in het COC Café aan het Scheveningseveer.

LEES OOK: