Xander van Mazijk wint WK bowlen

ZOETERMEER - Bowlingvereninging Westerpark in Zoetermeer viert feest. Xander van Mazijk, die al zo'n vijf jaar bij deze vereniging bowlt, heeft als eerste Nederlander individueel goud op een WK veroverd. Van Mazijk versloeg in de finale in Las Vegas Wu Hao Min uit Taiwan met duidelijke cijfers: 224-190.

De 25-jarige bowler had in de voorronde de hoogste score van de 213 deelnemers gegooid. Hij kwam in zes spellen tot 1.373 punten. In de halve finales klopte hij de Duitser Tobias Börding.

In de finale, die over één spel van tien beurten ging, was Van Mazijk goed voor zeven strikes en drie spares. De WK bowlen worden sinds 1954 gehouden en de beste Nederlandse prestatie werd tot nu in 1983 geleverd door Erik Kok, die met zilver huiswaarts keerde.