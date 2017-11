West Wekker: Goud op WK bowling en brandstichter Katwijk voor de rechter

REGIO - Goedemorgen! Je hebt de maandag weer overleefd, klaar voor een nieuwe dag? Gisteravond won Zander van Mazijk als eerste Nederlander goud tijdens het WK bowling. En vandaag staat Huig A. voor de rechter vanwege brandstichting in Katwijk. Dit en meer lees je in de West Wekker.

1. Dode gevonden in het water van de Haagse Zuidwal

Op de Zuidwal in Den Haag is gisteren aan het begin van de avond een stoffelijk overschot gevonden. Voorbijgangers zagen het lichaam in het water drijven en hebben alarm geslagen. Over de identiteit en de doodsoorzaak tast de politie nog in het duister.

2. 'Drugsgebruik in de horeca is lastig aan te pakken'

Drugsgebruik in de horeca is lastig aan te pakken. Dat zeggen Haagse horecaondernemers tegen Omroep West. Club Malie in het centrum van Den Haag moet drie maanden dicht van de burgemeester, omdat er bij een inval drugs werden gevonden. Terwijl ze er naar eigen zeggen alles aan doen om drugs buiten de deur te houden.

3. Brandstichter Katwijk voor de rechter

De rechter doet vandaag uitspraak tegen Huig A. De 23-jarige verdachte zou op 26 mei brand gesticht hebben in de Langeveldstraat in Katwijk. Het vuur sloeg over naar een flat. Elf woningen moesten door de brandweer worden ontruimd. Het OM eiste een celstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.

4. Eerste stapjes voor grote renovatie van Kijkduin zijn gezet

De grootschalige renovatie van Kijkduin is nu echt begonnen. Op het Deltaplein in de Haagse badplaats is een start gemaakt met sloopwerkzaamheden van winkels en het verleggen van kabels. Voor de bewoners betekent dit mogelijk ook het begin van maandenlange overlast.

5. Xander van Mazijk wint WK bowling

Bowlingvereniging Westerpark in Zoetermeer viert feest. Xander van Mazijk, die al zo'n vijf jaar bij deze vereniging bowlt, heeft als eerste Nederlander individueel goud veroverd tijdens een WK.

Het weer: Er is af en toe zon, maar ook enkele buien. Mogelijk met hagel. Er is een kleine kans op onweer. Het wordt acht graden.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.