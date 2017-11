Deel dit artikel:











Auto raakt van de weg en botst op boom Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. (Foto: MediaTV)

WADDINXVEEN - Een auto is maandagavond van de weg geraakt en op een boom gebotst in de Beijerincklaan in Waddinxveen. De bestuurder zat bekneld. De brandweer heeft hem bevrijd.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. De man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Dit wordt onderzocht.