Jeffrey de Zwaan loopt WK darts mis, Raymond van Barneveld loot Richard North Jeffrey de Zwaan. (Foto: Lawrence Lustig/PDC).

LEIDSCHENDAM - Jeffrey de Zwaan uit Leidschendam is er niet in geslaagd een ticket te veroveren voor het PDC WK darts in Londen. Hij haalde maandag de laatste 64 tijdens het kwalificatietoernooi in Milton Keynes, maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in Wayne Jones.

De ervaren Engelsman - die al aan diverse grote toernooien deelnam - was met 5-3 te sterk voor De Zwaan. De Zwaan was nog prima begonnen aan het WK-kwalificatietoernooi. Hij versloeg - na een bye in de eerste ronde - Sam Head met liefst 5-0. In Milton Keynes waren in totaal drie tickets te verdienen voor het wereldkampioenschap. Die tickets gingen naar Ted Evetts, Brendan Dolan en Jamie Lewis.

Raymond van Barneveld Aan het WK, dat half december begint, nemen in totaal acht Nederlanders deel. Onder hen is Hagenaar Raymond van Barneveld. Hij werd maandagavond, tijdens de loting, gekoppeld aan Richard North. Titelverdediger Michael van Gerwen treft landgenoot Christian Kist en er is nog een Nederlands onderonsje in de eerste ronde: Jelle Klaasen-Jan Dekker. Vincent van der Voort wacht een lastige opgave tegen Dave Chisnall, Benito van de Pas treft Steve West en Jermaine Wattimena neemt het op tegen Joe Cullen. LEES OOK: 'Moet ik stapje terug doen?', Raymond van Barneveld vertwijfeld na vroege uitschakeling