Rechtsradicale NVU doet niet mee aan verkiezingen in Westland

DEN HAAG - De Nederlandse Volks-Unie doet bij de gemeenteraadsverkiezingen niet mee in Westland. Dat laat de beoogd lijsttrekker Rick Pakvis van de rechtsradicale partij weten aan mediapartner WOS.

Volgens Pakvis is de landelijke voorzitter Constant Kusters de boosdoener. 'Alles ligt aan de heer Kusters. Voor de rest was alles voor elkaar.'

Volgens Kusters ligt het anders, zegt hij tegen Omroep West. 'Rick heeft aangegeven in die periode druk te zijn met zijn werk en zit misschien wel in het buitenland. Hij wist niet zeker of hij wel campagne kon voeren.' Kusters benadrukt dat de teleurstellende uitslag van 2014 niets te maken heeft met de beslissing. Toen kreeg de partij 406 stemmen, niet genoeg voor een zetel.



Vervanger

Maar de deur is nog niet helemaal dicht, vertelt Kusters. 'Of het is met 100 procent inzet, of niet', zegt hij. 'Als het nog verandert en Rick is er gewoon wel, dan doen we alsnog mee, maar ik kan iemand niet dwingen zijn werk neer te leggen.'

Een vervanger zoeken voor Pakvis was volgens Kusters niet mogelijk. 'Rick is erg geschikt, verder zijn er gewoon niet veel mensen die dat kunnen.' In het verleden was Debby Pakvis lijsttrekker. Maar zij wil niet meer.



Amerika

Rick Pakvis bevestigt aan de WOS dat hij tot eind maart in Amerika zit. 'Ik had graag gezien dat een ander het voortouw zou nemen, maar dat ziet de voorzitter niet zitten.'







ZIE OOK: Zes aanhoudingen bij demonstratie NVU