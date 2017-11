Deel dit artikel:











Steekincident in tram, slachtoffer naar ziekenhuis Archieffoto | Foto: Asif Akbar

DEN HAAG - Een man is vrijdag gewond geraakt na een ritje met tram 6 in Den Haag. Volgens de man is hij gestoken in de tram, tijdens een ritje tussen de haltes Grote Markt en de Lijnbaan. De politie bracht dit verhaal maandagmiddag naar buiten.

De 32-jarige man meldde zich vrijdagmiddag bij het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat. Hij was onder meer gewond aan een arm. Vanwege zijn toestand werden een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De politie vraagt getuigen van het steekincident zich te melden. De steekpartij zou rond 10.00 uur hebben plaatsgevonden. Waarmee de man gestoken is, is niet bekend.