Cambuur stuurt trainer Marinus Dijkhuizen de laan uit

WESTLAND - SC Cambuur heeft dinsdagochtend trainer Marinus Dijkhuizen de laan uitgestuurd. De 45-jarige Westlander was sinds de zomer actief bij de voetbalclub uit Leeuwarden.

Tegenvallende resultaten kostten Dijkhuizen de kop. Cambuur won dit seizoen in de Jupiler League pas drie van de vijftien wedstrijden en staat met veertien punten op de zeventiende plek.

De ambitieuze Friese ploeg verloor maandag met 2-1 bij FC Eindhoven. Voor de clubleiding was dat aanleiding om te breken met Dijkhuizen. De assistent-trainers Sipke Hulshoff en Jan Bruin hebben voorlopig de leiding over de hoofdmacht van Cambuur.



Excelsior, Brentford en NAC

Dijkhuizen maakte in 2014 naam door Excelsior naar de eredivisie te leiden. Ook op het hoogste niveau presteerde hij goed met de club uit Rotterdam. Hij kwam zo in de picture bij het Engelse Brentford, maar daar werd Dijkhuizen al snel ontslagen. Daarna ging de coach aan de slag bij NAC Breda, maar daar werd hij in december vorig jaar ook de laan uitgestuurd.