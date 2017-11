'Mrs. Rabarber', Rebecca van Leeuwen krijgt Piket Juryprijs

DEN HAAG - De drijvende kracht achter de Haagse theaterschool Rabarber, Rebecca van Leeuwen, heeft de Juryprijs van de Piketkunstprijs gekregen. 'Met ongebreidelde energie en passie draagt Van Leeuwen de magie van theater over op een jong publiek' licht de jury toe in haar rapport.

'Van Leeuwen heeft als oprichter, regisseur, docent en directeur van Jeugdtheaterschool Rabarber al jaren grote invloed op veel kinderen en jongeren in Den Haag. Ze begon Rabarber in 1985 en bouwde het uit tot een begrip in Den Haag en een van de grootste (jeugd)theaterscholen in Nederland.'

'Rabarber vervult als springplank voor professioneel theatertalent een belangrijke rol, maar is onder de bevlogen leiding van Van Leeuwen ook uitgegroeid tot een onmisbare plek voor jeugdtheater en amateurkunst in Den Haag. In dit theaterhuis kunnen kinderen met veel plezier al spelend zichzelf en hun talent ontwikkelen', aldus de jury.



Veiling collectie Piket

De prijs is vernoemd naar Frederik Hendrik Piket (1927-2011). Hij was een grote liefhebber van de kunsten. Hij was lid van Pulchri Studio en verzamelde schilderijen, grafiek en beeldhouwkunst. Na zijn overlijden in 2011 werd zijn collectie geveild.

In dat jaar werd ook de Stichting mr. F.H. Piket opgericht. De prijzen worden sinds 2014 jaarlijks uitgereikt. Hiermee wil de stichting het artistieke klimaat van Den Haag bevorderen en ondersteunen.

