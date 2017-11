Deel dit artikel:











Dode Haagse Zuidwal niet omgekomen door een misdrijf Foto: Mark Kool

DEN HAAG - Het lichaam dat maandagavond werd gevonden in het water van de Zuidwal, in het centrum van Den Haag, is van een 25-jarige Hagenaar. De politie laat dinsdagochtend weten dat de man niet om het leven gekomen is door een misdrijf.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De Hagenaar was zaterdagochtend als vermist opgegeven, meldt een woordvoerder van de politie. Zijn lichaam werd maandagavond rond zes uur 's avonds ontdekt door voorbijgangers, zij zagen hem in het water drijven en sloegen alarm. Na de vondst van het lichaam, was de Zuidwal enige tijd afgesloten voor onderzoek.