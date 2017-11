Turnster uit Leiden (14) wint goud op internationaal toernooi in Parijs

LEIDEN - De 14-jarige Leidse turnster Juliëtte Pijnacker heeft op het internationale toernooi Daniel D'Amato in Parijs de gouden medaille gewonnen. In juni pakte ze ook brons op het NK turnen in Ahoy op het toestel sprong.

In Parijs maakte Juliëtte deel uit van het Nederlandse Team dat ook nog als team het goud won. Het toernooi Daniel D'Amato is een sterk bezette wedstrijd waar turnlanden als Oekraïne, Tsjechië en Frankrijk aan mee deden. 'Het voelt heel goed’, zegt Juliette. ‘Ik ben heel blij en het is een stap in de goede richting naar het echte werk: de Olympische spelen van 2020.'

In Parijs deed Juliette het op zowel de brug, de vloer als de sprong heel goed. Alleen op de balk moest ze een val incasseren. Met de vloeroefening legde ze de basis voor de gouden medaille.



'De beste zijn'

Juliette is begon met op 4-jarige leeftijd al met turnen bij Gym Sport Leiden. Al snel wist ze ook dat ze op hoog niveau wilde gaan turnen. 'Ik wilde heel graag beter worden en de beste zijn.' En daarom traint ze 29 uur per week in Amsterdam, waar ze ook naar een school gaat die rekening houdt met haar sport.

Haar doel is dus de Olympische Spelen van 2020 en dat zou volgens haar trainer Claudia Werkhoven best eens kunnen lukken. 'Ze is heel serieus met haar sport bezig, en als deze lijn voortzet zou ze een goede teamplayer kunnen zijn. En op sprong en vloer is ze nu al redelijk uitmuntend.'