Omstreden 'borstendokter' hoort uitspraak: Moet Rock G. alsnog de cel in? (Foto: ANP)

DEN HAAG - Moet Rock G. alsnog de cel in of wordt hij opnieuw vrijgesproken? Donderdagmiddag oordeelt het gerechtshof in Den Haag in het hoger beroep tegen de Haagse 'Borstendokter'. G. moest terechtstaan voor onder meer mishandeling en verminking van meerdere patiënten in zijn Citykliniek in Den Haag. De arts deed voornamelijk borstvergrotingen terwijl hiervoor als gynaecoloog niet is opgeleid.

