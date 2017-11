Deel dit artikel:











Haagse 'borstendokter' moet alsnog de cel in Rock G. in de rechtbank | Beeld: ANP

DEN HAAG - De 58-jarige Rock G., ook wel bekend als 'de Borstendokter', is in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag donderdag bepaald. G. stond terecht voor mishandeling en verminking van meerdere patiënten in zijn Citykliniek in Den Haag. De arts deed voornamlijk borstvergrotingen, terwijl hij daar als gynaecoloog niet voor was opgeleid.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

G. werd in 2014 vrijgesproken door de rechter. Het OM ging tegen dat besluit in hoger beroep en eiste opnieuw drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen G. Ook wil het OM dat G. twee jaar geen medische handelingen mag verrichten in binnen- en buitenland. Sinds 2008 hebben 121 patiënten zich gemeld met klachten na een ingreep door G. Die heeft altijd ontkend. G. 'baalt enorm' van het leed van zijn patiënten. Maar het waren complicaties, geen fouten, zegt hij. G. zelf spreekt van een 'hetze'.

Gerechtshof: 9 gevallen bewezen Het gerechtshof acht bewezen dat G. negen patiënten zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door 'op ondeugdelijke wijze chirurgische ingrepen uit te voeren'. De patiënten hebben infecties opgelopen en moeten 'verder leven met ontsierende littekens en verwondingen aan met name hun borsten', aldus het hof. Ondanks dat het Openbaar Ministerie drie jaar had geëist viel de straf toch lager uit. Het hof acht niet alle beschuldigingen bewezen en komt daarnaast tot een lagere straf omdat de zaak lang heeft geduurd. 'Geschokt'





Via zijn advocaat laat G. weten 'geschokt' te zijn. Zijn advocaat geeft aan vrijwel zeker in cassatie te willen gaan. LEES OOK: Advocaat borstendokter: G. is al genoeg gestraft