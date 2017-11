Deel dit artikel:











Architect uit Katwijk bedenkt simpele oplossing voor wederopbouw Sint Maarten na orkaan Joop Siera

DEN HAAG - We kennen allemaal de vreselijke beelden van het verwoeste Sint Maarten nadat de orkaan Irma in september over het eiland raasde. De beelden lieten de Katwijkse architect Joop Siera niet los en hij bedacht een goedkope oplossing voor de wederopbouw.

Men neme een prefab kelder en zette die rechtop op een fundament. In die 'kelder' van 3 bij 3 zit een vaste keuken, wc en douche gemonteerd. Volgens Siera 'krijgt geen storm dat ding omver.' Aan deze 'kern', zoals Siera het noemt, kunnen een woonkamer en slaapkamers gebouwd worden. Mocht er een orkaan langskomen dan kunnen de mensen schuilen in de kern en worden hooguit de bijgebouwen verwoest, maar dat zijn minder dure vertrekken om weer op te bouwen. In de kern zitten immers alle basisvoorzieningen.

Goede kans De Katwijker heeft zijn plan naar het ministerie van Koninkrijksrelaties en het Rode Kruis gestuurd. Siera denkt dat het plan een goede kans maakt om uitgevoerd te worden. 'Zo'n kelder is goedkoop, maar bovendien kunnen we vandaag beginnen met ze te produceren. Simpel, snel en goedkoop.'