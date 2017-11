Voorschoten financieel gezond, maar... Kinderen, ouderen en zwemmers kunnen het schudden

DEN HAAG - De gemeente Voorschoten staat vanaf 1 januari niet meer onder financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. Dat blijkt uit een brief die de gemeenteraad maandag heeft ontvangen. Hiervoor moet de gemeente wel flink bezuinigen.

Voorschoten kwam eind vorig jaar onder toezicht van de provincie te staan, omdat de meerjarenbegroting niet sluitend was.

Het dorp had een tekort van vier miljoen euro per jaar, omdat er in de afgelopen acht jaar liefst 75 miljoen euro te veel werd uitgegeven. Dit gat is vorige maand bij het vaststellen van de nieuwe meerjarenbegroting gedicht. Voor de inwoners van Voorschoten zijn er wel enkele gevolgen van die nieuwe begroting.



Bezuinigingen

Een paar bezuiningen op een rij:

Zwembad Het Wedde gaat op termijn dicht

Subsidies voor het cultureel centrum, de kinderboerderij en het onderhoud van de sportvelden stoppen.

Er wordt flink gekort op onder meer het vervoer voor ouderen.

Kinderen met dyslexie en faalangst krijgen minder hulp.

VVD tevreden

Door de maatregelen stopt het financiële toezicht van de provincie. VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool is blij met deze ontwikkeling: 'Met de begroting 2018 hadden wij daar al vertrouwen in, nu blijkt de provincie dat ook te hebben.'

Er werd eerder ook een onderzoek gehouden onder Voorschotenaren of men bereid was zelf geld in te leggen voor de noodlijdende gemeente. Dat bleek niet het geval.

