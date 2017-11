Dronken automobilist botst op vangrail A9

BOSKOOP - Een dronken man uit Boskoop maakte zondag brokken op de snelweg A9 bij Badhoevedorp. Hij botste met zijn auto tegen de vangrail, nadat hij had geprobeerd een stuk plastic te ontwijken dat op de weg lag. Het ongeluk gebeurde rond 20.15 uur.

De man raakte tijdens de manoeuvre de macht over het stuur kwijt. Vanwege de botsing tegen de vangrail verloor zijn auto een wiel. Via de vangrail schoot de auto terug de rijbaan op. Hij kwam tegen de vangrail aan de andere kant tot stilstand.

De man had teveel gedronken. Hij had een alcoholpromillage van 1,1. Dat is meer dan het dubbele van wat is toegestaan.