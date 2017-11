Autobanden lekgestoken op parkeerterrein Ikea Delft

DELFT - Na een bezoek aan Ikea in Delft merkt een vrouw dat er een waarschuwingslampje brandt in haar auto: ze moet de bandenspanning controleren. Omdat de wagen pas een maand oud is, kan ze zich dat niet voorstellen. Ze rijdt naar huis en de volgende ochtend blijken twee banden lek te zijn. Uit bewakingsbeelden blijkt dat die opzettelijk zijn lek geprikt op het parkeerterrein van Ikea.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op de beelden van donderdagavond 14 september is te zien hoe de verdachten, een man en een vrouw, aankomen in een gele Fiat Punto. Ze parkeren naast de witte Peugeot van het slachtoffer. De man en vrouw stappen uit en lopen niet meteen door naar de ingang van Ikea.

De man gaat tussen hun eigen auto en de Peugeot in staan. Hij treuzelt een beetje, bukt dan naar één van de voorbanden en maakt een stekende beweging. Vervolgens gaan ze Ikea binnen. Op de roltrap zijn duidelijke beelden van hen gemaakt. Een uur later komen ze terug. Nu is een achterband het doelwit van de man. Daarna stappen de twee in hun auto en ze rijden weg.



Herkent u de man en vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem