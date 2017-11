Deel dit artikel:











Trambestuurder bedreigd door passagier die niet op stopknopje heeft gedrukt De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie

DEN HAAG - Een Haagse trambestuurder is flink bedreigd door een passagier. De tram reed door bij halte Bierkade, omdat er niet op het stopknopje was gedrukt. Een man die er toch uit wilde, kwam verhaal halen en dreigde de bestuurder neer te steken. Hij is duidelijk in beeld gebracht door bewakingscamera’s in de tram.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 november. Meer zaken zijn hier te vinden. De bestuurder rijdt op donderdag 28 september op tram 16. Iets voor 23.00 uur die avond rijdt hij het Spui op. Hij rijdt voorbij de halte Bierkade, omdat er niet op stop is gedrukt. Plotseling komt een man naar voren rennen. Hij zegt dat hij er uit had gemoeten en de bestuurder vertelt hem dat hij dan had moeten drukken. Dan ontploft de man. Hij begint te schreeuwen, slaat op het stopknopje en roept dat hij de bestuurder gaat neersteken. Hij stopt zijn hand in zijn zak, alsof hij iets wil pakken. De bestuurder schrikt daar erg van. De man voert zijn dreigement niet uit, maar loopt terug naar de achterkant van de tram. Samen met twee anderen haalt hij een noodhendel over zodat de deur open gaat en ze verdwijnen.

Herkent u de man? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem