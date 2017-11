Rekening van 73-jarige Hagenaar geplunderd na pinpasdiefstal

DEN HAAG - Hoe zijn pas precies is gestolen, weet een 73-jarige Hagenaar niet precies. Maar dat hij is gestolen, wordt duidelijk als hij zijn rekening bekijkt: er is 2250 euro opgenomen bij pinautomaten in Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De man die het geld opneemt is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer doet op vrijdag 6 oktober boodschappen bij de Albert Heijn aan de Fahrenheitstraat in Den Haag, waar hij afrekent met zijn pinpas. Daarna neemt hij nog wat geld op bij een pinautomaat. Tijdens één van die transacties moet zijn pincode zijn afgekeken en daarna is zijn pas gestolen. Meneer heeft hier niets van gemerkt.

Dezelfde dag is er meerdere keren geld opgenomen met zijn pas. In totaal is de man 2250 euro kwijt. Op beelden van een pintransactie in Eindhoven is de pinner duidelijk in beeld. De man draagt een grote donkere bril en een blauwe jas.



