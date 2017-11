11-jarig meisje met 5-jarig broertje slachtoffer van poging beroving in Zoetermeer

ZOETERMEER - De politie is dringend op zoek naar getuigen van een poging tot beroving in Zoetermeer. Twee mannen hebben geprobeerd de tas van een 11-jarig meisje te stelen, terwijl haar broertje van 5 bij haar achterop de fiets zat. Omdat een voorbijganger het meisje heeft geholpen, zijn de daders zonder buit vertrokken.

Het meisje heeft op woensdag 22 november rond 15.00 uur boodschappen gedaan bij de Hoogvliet aan het Oostwaarts in het centrum van Zoetermeer. Ze fietst over de Italiëlaan naar huis, met haar broertje van 5 achterop de fiets in een kinderzitje. Bij de kruising met de Griekenlandlaan en het Langelandpad hoort ze dat een man iets naar haar roept.

Ze stopt en ziet dat er twee mannen op haar afkomen. Die zijn uit op haar tas, die in het fietsmandje zit. Het meisje weet te voorkomen dat ze de tas te pakken krijgen. Om haar af te leiden, proberen de daders om haar broertje uit het fietszitje te tillen. Dit lukt ook niet, omdat hij vast zit met een gordel.



Voorbijganger helpt

Het meisje begint te gillen en dat wordt gehoord door een voorbijganger. Hij schiet haar te hulp en duwt de daders weg. Die gaan er vervolgens zonder buit vandoor. Het meisje fietst snel haar huis, waar ze compleet overstuur aankomt. Op dit moment gaat het nog niet goed met haar. Ze slaapt slecht en gaat nog geen hele dagen naar school.

De politie doet nog onderzoek naar camerabeelden. De recherche is op dit moment dringend op zoek naar getuigen die de beroving of de daders hebben gezien op de kruising van de Italiëlaan en de Griekenlandlaan op woensdag 22 november rond 15.00 uur. Ook de man die het meisje te hulp schoot, wordt gezocht als getuige. Het gaat om een oudere man met grijs haar.



Signalementen

De eerste verdachte is een licht getinte man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is vrij klein, zo'n 1.60 meter. Hij heeft een normaal of wat gezet postuur en kort donker haar. Hij droeg vorige week woensdag een helderblauw trainingspak met witte accenten.

De tweede man is ook licht getint en een stuk langer, zo'n 1.80 meter. Hij heeft donker haar met blonde puntjes en een donker snorretje. Hij was iets dunner dan de eerste man. Verder droeg hij een blauwe spijkerbroek en een zogenaamde pilotenzonnebril met blauwkleurige glazen. De twee spraken onderling in een voor het meisje onbekende taal.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem