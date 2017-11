Verkeersruzie loopt uit op gewapende overval in Haagse wijk Transvaal

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Een relatief kleine verkeersruzie is uitgelopen op een gewapende overval in de wijk Transvaal in Den Haag. Het 19-jarige slachtoffer is bedreigd met een wapen en moest twee mobiele telefoons afgeven. De verdachte is gefilmd terwijl hij na de overval wegfietst.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 november. Meer zaken zijn hier te vinden. De 19-jarige man rijdt op donderdagmiddag 6 april in zijn auto over de Kaapstraat. Op het Kaapseplein, ter hoogte van de Spionkopstraat fietst een man midden op de weg. De automobilist kan er niet door en toetert daarom even kort. De fietser maakt een gebaar dat hij rustig moet doen en stopt midden op de weg. De man stapt uit zijn auto en vraagt wat de fietser aan het doen is. Die gooit zijn fiets op de grond en trekt plotseling een wapen, waarmee hij de 19-jarige man bedreigd. Hij moet in zijn auto stappen. Daar ligt de mobiele telefoon van een vriend en die neemt de overvaller mee. Ook vraagt hij om geld.

Nog een telefoon Het slachtoffer heeft geen geld op zak, maar de overvaller dreigt dat hij hem wat aan doet als hij niet meer krijgt. Daarom geeft de man zijn eigen mobiele telefoon ook af. Daarna pakt de dader zijn fiets weer op en rijdt weg. Het slachtoffer gaat nog even achter hem aan, maar hij kan hem niet meer achterhalen. De verdachte is gefilmd op het moment dat hij over de Hoefkade fietst op zijn witte fiets met voorop een zwarte bagagedrager. Het gaat om een licht getinte man van tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1.80 à 1.90 meter lang en heeft een mager postuur. Hij heeft kort zwart haar, een snor en een dun baardje. Hij droeg een dunne zwarte jas, een donkerblauwe broek en zwarte schoenen.

