A4 weer open na cement op de weg Een betonwagen heeft een lading cement verloren op de A4 (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - Een betonwagen is dinsdagmiddag ter hoogte van het Prins Clausplein in de richting van Rotterdam een lading beton verloren. Drie rijstroken van de A4 waren daardoor afgesloten. Rond 16.20 uur meldde de ANWB dat de weg weer vrij was.

Er stond vanaf Zoeterwoude-Dorp een file op van 14 kilometer. Dat leverde een vertraging op van ongeveer een uur. Automobilisten konden het beste omrijden. Bekijk hier een lijst met alle files.