Palestijns congres in Event Plaza gaat niet door: 'Politie en gemeente zetten mij onder druk'

RIJSWIJK - Het congres van 'Het comité ter verdediging van Palestijnse gevangenen' in het Event Plaza in Rijswijk gaat niet door. Dat laat de gemeente Rijswijk weten. Het congres zou van 8 tot en met 10 december plaatsvinden.

Volgens de gemeente Rijswijk heeft de eigenaar van Event Plaza er zelf voor gekozen het evenement af te blazen. Mede-eigenaar Robert Scholtes zegt tegen Omroep West dat hij die keuze niet vrijwillig maakte. 'Wij worden min of meer door de politie en de gemeente op het hart gedrukt het congres niet door te laten gaan. Anders zouden er consequenties voor ons bedrijf volgen.'

De politie ontkent dat er druk is uitgeoefend. 'Alleen de wijkagent is langsgeweest. Wij hebben wel aangegeven dat wanneer de openbare orde in het geding komt, we op moeten treden en dat dat ook consequenties heeft voor de andere feesten en partijen die op dat moment aan de gang zijn. Daarop heeft de eigenaar zelf besloten het congres af te blazen.' Ook de gemeente ontkent dat er druk is uitgeoefend.



Vrijlating van man in Israël

Het comité dat het congres wilde organiseren zet zich in voor Palestijnse gevangen in Israël en de Westelijke Jordaanoever. Hun belangrijkste eis is de vrijlating van een man die in Israël is veroordeeld tot levenslang voor vijfvoudige moord.

Ed Braam van de politieke partij Beter voor Rijswijk stelde al vragen aan het college van burgemeester en wethouder ver het congres. 'Als de veiligheid in het gedrang is kan de burgemeester dit verbieden. Een conferentie voor terrorisme moet zo snel mogelijk van de kaart', zei hij.



Landelijke regels

De gang van zaken is voor de eigenaren van het Event Plaza opnieuw reden om aan te dringen op landelijke regels voor congrescentra. Zij vinden dat het niet aan hen moet zijn om te beslissen welke organisatie een bijeenkomst mag houden. Dat zou de politiek moeten beslissen.