Vier jaar cel voor brandstichting Katwijk

KATWIJK - De Haagse rechtbank veroordeelt Huig A. (23), die op 26 mei dit jaar brand stichtte aan de Langeveldstraat in Katwijk, tot een celstraf van vier jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij zette ’s nachts een motor in vlammen. De brand sloeg vervolgens over naar een flat. Elf woningen moesten door de brandweer worden ontruimd.

De brandweer moest mensen om drie uur 's nachts met een ladderwagen uit de flat halen. Ambulances stonden klaar voor het geval dat er slachtoffers vielen.

Huig A. vertelde de rechtbank twee weken geleden dat de brandstichting een wraakactie was tegen een vriend die hem 'verkeerde drugs' zou hebben gegeven. Met een jerrycan benzine zette A. de motor van de man in de hens. De vlammen verzwolgen vervolgens een snorfiets en sloegen toen via een luchtwegschacht over naar de flat.



Enorme ravage

'Het is dom geweest', zei de verdachte tijdens de rechtszitting zelf over de brandstichting. Voor de politie was het een lange tijd een raadsel wie de brand in Katwijk had gesticht. In augustus arresteerden ze Huig A., nadat zijn moeder en de vader hem hadden aangewezen als de dader. Aanvankelijk wilde de dakloze man de brandstichting niet toegeven. Toen hij in het verhoor geconfronteerd werd met de verklaringen van zijn ouders, gaf hij toe.

De uitspraak van de rechtbank komt overeen met de strafeis van het OM 'Ieder normaal denkend mens had kunnen weten dat de brand zou overslaan naar de flat', zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de zitting. Volgens haar heeft Huig A. 'een enorme ravage aangericht, met een torenhoge schade.'