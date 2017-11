Winkels zonder water door gesprongen leiding

DEN HAAG - Meerdere winkels aan de De Stede in Den Haag hebben geen water meer. De hoofdwaterleiding is gesprongen. Dat gebeurde tijdens het vervangen van de meter', zegt een woordvoerder van waterbedrijf Dunea. 'De winkels moeten vanmiddag weer water hebben.'

De brandweer is aanwezig om het water weg te pompen. 'De leiding is gesprongen in de kelder van de Jumbo', zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Er is een grote hoeveelheid water vrijgekomen en daarom hebben we meerdere voertuigen ingezet.'

De Jumbo is dus niet de enige winkel die er last van heeft. 'De winkel De Tanger is gesloten', zegt de woordvoerder.



Hoeveel water wordt minder

Hoe lang het pompen precies gaat duren is niet duidelijk. 'We hebben de leiding afgesloten, Inmiddels is de hoeveelheid water aan het afnemen.'

Hoe de situatie kon ontstaan is nog niet duidelijk.

