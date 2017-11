Deel dit artikel:











Haags bedrijf verdient miljoenen aan internationale vloggers en gamers Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - Twee Haagse buurmannen waren een paar jaar geleden in Amerika en zagen een gat in de markt: promomateriaal zoals T-shirts, petjes en knuffels van onlinesterren verkopen. In Nederland was er nauwelijks merchandise voor dj's en YouTubers. Na drie jaar hebben ze een internationaal miljoenenbedrijf met merchandise van de bekendste vloggers, gamers en dj's: FanFire.

Het bedrijf werkt met vijftien werknemers vanuit een sobere hal vol print- en borduurmachines op een industrieterrein in Den Haag. 'Ik wist vroeger niet echt wat ik wilde worden. Ik ben van school afgegaan omdat ik het niet leuk vond. Mijn ouders hebben zich best zorgen gemaakt', lacht mede-oprichter Sven Jansen. Maar het is helemaal goed gekomen. Sven is 22 en kent daardoor bekende YouTubers en gamers. Klanten van FanFire zijn PewDiePie (bijna 60 miljoen volgers), JackSepticEye (17 miljoen abonnees) en GameMeneer (800.000 abonnees op YouTube).

Selectie Zaten de heren van FanFiber voorheen nog zelf achter de sterren aan, inmiddels komen de vloggers naar hen toe. Niet iedereen wordt toegelaten, zegt mede-oprichter Albert van den Broek. Pas bij 250.000 subscribers wordt een vlogger interessant. Ook de inhoud moet leuk en interessant zijn. Zo heeft Albert de treitervloggers niet als klant aangenomen. Daarnaast vraagt FanFiber YouTubers - zoals GameMeneer - om niet meer zo te schelden, omdat hij vooral kinderen als viewers heeft. 'Helaas trekt hij zich daar niet zoveel van aan', zegt Albert. LEES OOK: Haagse ouderen leren vloggen: 'Senioren een stem geven'