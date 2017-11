Beatrix schenkt landgoed De Horsten aan Willem-Alexander

VOORSCHOTEN - Prinses Beatrix heeft landgoed De Horsten in Wassenaar en Voorschoten begin deze maand aan koning Willem-Alexander geschonken. Het gaat om de grond en niet om de gebouwen die erop staan. Dat blijkt uit de schenkingsakte uit het Kadaster, die de NOS heeft opgevraagd.

Landgoed De Horsten is sinds 1845 in bezit van de koninklijke familie en is ruim 400 hectare groot, zo'n 800 voetbalvelden. Er staan 21 adressen op het landgoed geregistreerd. Willem-Alexander woont al sinds 2003 op het landgoed, namelijk in villa Eikenhorst. Ook twee zonen van prinses Margriet - Floris en Pieter-Christiaan - en prinses Margarita wonen er met hun gezinnen.

Voormalig koningin Juliana en prinses Beatrix erfden het landgoed van hun moeder. Willem-Alexander krijgt het van zijn moeder bij leven. Met de schenking heeft de prinses het grootste deel van haar grondbezit weggegeven. Onder meer kasteel Drakensteyn in Utrecht is nu nog in haar bezit.



Geen belasting

Prinses Beatrix en koning Willem-Alexander hoeven geen belasting te betalen over de schenking. In de grondwet staat namelijk dat ze geen erf- en schenkbelasting hoeven te betalen. De waarde van het land is volgens de NOS tenminste 25 miljoen euro.

Het is niet duidelijk of Beatrix ook iets aan prins Constantijn heeft geschonken.

LEES OOK: Slapen in een koninklijk bed in Voorschoten