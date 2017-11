Wie heeft het mooiste aquarium van het Westland?

WESTLAND - Het zijn spannende tijden voor de leden van de Westlandse aquariumvereniging Azolla. Niet vanwege Sinterklaas of Kerst, maar vanwege de jaarlijkse aquariumkeuringen. Elk jaar mogen de leden hun bak voordragen voor de keuring. Deskundige keurmeesters bepalen wie de mooiste heeft.

De keuring draait om meer dan alleen mooie vissen. Ook de planten spelen een rol, het hele onderwaterlandschap, de kwaliteit en de temperatuur van het water en het welzijn van de dieren.

Bas van Dijk heeft een aquarium met als thema Zuid-Amerika. ‘Toen ik aan dit aquarium begon wilde ik maanvissen. Die komen uit Zuid-Amerika, dus daarom wilde ik ook de andere vissen en de planten daar vandaan hebben.’



Algen

Van Dijk geniet elke dag van zijn onderwaterwereld. ‘Het is net een levend schilderij. En je kan het ook nog af en toe veranderen als je wil.’ Hij is al een aantal jaren in de top drie geëindigd, maar dit jaar doet hij niet mee aan de keuring. ‘Ik heb helaas algen, en daarom vind ik hem dit jaar niet mooi genoeg. Volgend jaar maar weer.’

Azolla telt ongeveer dertig leden, en daar kunnen er best meer bij. ‘Bij een vereniging kan je kennis opdoen over je aquarium,’ zegt Gerrit van der Lugt uit De Lier. Hij is weer aan zijn hobby begonnen toen hij drie jaar geleden stopte met zijn bedrijf. ‘Ik heb vissen altijd mooi gevonden. En het voordeel is dat je af en toe eens een paar dagen weg kan, dat kan met andere huisdieren niet.’