Dit zijn de winnende plaatjes van de fotowedstrijd van de gemeente Leiden

De jury koos de winnaars uit 221 ingezonden foto's. Opdracht was onder andere om een herkenbaar Leids stadsbeeld te fotograferen. De winnaars krijgen een cheque van 250 euro. De foto van de Catharinabrug komt op de gemeentelijke kerstkaart. De andere foto komt op straat als grote uitnodingsposter voor de nieuwjaarsreceptie.



Foto: Martijn Kruit

Unaniem gekozen

'Dat paars-roze van de avondlucht tussen die kale bomen door, is schitterend. Het is bijna een Anton Pieckplaatje, met dat warme lichtschijnsel uit de huizen op de kinderkopjes', schrijft de jury over de foto van Chiel Koolhaas (Hooglandse Kerkgracht), die won in de categorie 'winter'.

Over de andere foto oordeelt de jury: 'Deze foto voldoet voor 100 procent aan alle criteria en is daarom unaniem gekozen als winnaar in de categorie Leiden bij Nachtlicht 2017.'

