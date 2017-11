Auto tegen de vangrail op A4

DEN HAAG - Op de A4 is dinsdagavond een auto tegen de vangrail gebotst. Dat gebeurde tussen Rijswijk en Den Haag. Hierdoor zijn halverwege de avond drie rijstroken dicht richting Rotterdam.

Volgens nieuwssite Regio15 is een slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet duidelijk of hij ernstig gewond is geraakt. Ook is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Het verkeer wordt omgeleid. Automobilisten richting Bergen op Zoom kunnen vanaf knooppunt Prins Clausplein de A13 en A20 volgen, meldt Rijkswaterstaat. De herstelwerkzaamheden duren naar verwachting tot 1.00 uur.