Appen op de trekker in de veilinghal? Boete!

Dagelijks rijden er veel elektro-trekkers door de veilinghal. Het zijn er dusdanig veel dat er strikte regels zijn. Chauffeurs mogen niet bellen achter het stuur, voorkomen dat ze roekeloos rijden en zelfs hun hand uitsteken als ze de bocht om gaan.

'Het bedrag is meestal 35 euro', zegt Jos Raaijmakers, afdelingsleider van de beveiliging bij Royal Flora Holland. 'Maar bij bepaalde ernstige overtredingen kan het zelfs 100 euro zijn. En vanuit directieniveau zou een boete op kunnen lopen tot 2500 euro.'



Diagonaal

Het is dinsdagavond rustig in de veilinghal. Een van de chauffeurs die wel rondrijdt is George van Holten. Hij zit al zeven jaar op een elektro-trekker, maar heeft weinig problemen met de boetes.



Een van de chauffeurs deed zijn beklag op Instagram nadat hij een boete kreeg. (Beeld: Instagram)

Discussie

'Tuurlijk, soms is het makkelijker om diagonaal door een hal heen te rijden', zegt hij. 'Maar als je op de openbare weg rijdt, neem je ook niet ineens de kortste route. Er zijn gewoon verkeersregels waar je je aan moet houden.'

De beveiling van Royal Flora Holland houdt regelmatig controles en deelt zo nu en dan ook boetes uit. Toch snapt Raaijmakers wel dat er discussie is. 'Ja, je raakt iemand in zijn portemonnee, dan komen er emoties los. Tuurlijk', legt hij uit. 'Maar we leggen hem niet meteen op. We delen eerst een waarschuwing uit en willen ook niet de boeman zijn van de veilinghal.'

Al het geld dat binnenkomt met de boetes gaat rechtstreeks naar Royal Flora Holland. Het is niet bekend om hoeveel geld het jaarlijks gaat.

