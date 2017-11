West Wekker: Boete voor appende veilingchauffeurs en winnaars Leidse fotowedstrijd bekend

REGIO - Goedemorgen! Bij Royal Flora Holland in Naaldwijk is discussie ontstaan over boetes die worden uitgedeeld aan chauffeurs. En in Leiden zijn prijzen uitgereikt voor de fotowedstrijd van de gemeente. Dit en meer lees je in de West Wekker van woensdag 29 november.

1. Appen op de trekker in de veilinghal? Boete!

Discussie op de veiling in Naaldwijk. Een aantal chauffeurs kan zich niet vinden in de boetes die worden uitgedeeld als ze zich niet aan de verkeersregels houden.

2. Wie heeft het mooiste aquarium van het Westland?

Het zijn spannende tijden voor de leden van de Westlandse aquariumvereniging Azolla. Niet vanwege Sinterklaas of Kerstmis, maar vanwege de jaarlijkse aquariumkeuringen. Elk jaar mogen de leden hun bak voordragen voor de keuring. Deskundige keurmeesters bepalen wie de mooiste heeft.

3. D66 Voorschoten: Samenwerken, maar niet per se met Wassenaar

De gemeente Voorschoten moet samenwerking gaan zoeken met de regio. Maar dat hóeft niet Wassenaar te zijn; het liefst juist een gemeente of gemeenten uit de Leidse regio. En niet voordat de inwoners daarbij zijn betrokken. Dat staat in het verkiezingsprogramma van D66 in Voorschoten. De keuze voor samenwerking is een koerswijziging, want D66 in Voorschoten pleitte in het verleden juist voor terughoudend op dit gebied.

4. 11-jarig meisje met 5-jarig broertje slachtoffer van poging beroving in Zoetermeer

De politie is dringend op zoek naar getuigen van een poging tot beroving in Zoetermeer. Twee mannen hebben geprobeerd de tas van een 11-jarig meisje te stelen, terwijl haar broertje van 5 bij haar achterop de fiets zat. Omdat een voorbijganger het meisje heeft geholpen, zijn de daders zonder buit vertrokken.

5. Dit zijn de winnende plaatjes van de fotowedstrijd van de gemeente Leiden

De verlichte Catharinabrug en de Hooglandse Kerkgracht tijdens een winteravond. Het zijn de winnende plaatjes van de fotowedstrijd van de gemeente Leiden.

Het weer: Geregeld zon en slechts en een enkele bui. Het wordt zo'n 7 graden.

Vanavond op TV West: Goud voor Oud

Presentator Johan Overdevest laat wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. De ouderen die Johan bezoekt, vertellen hoe het is om dagen lang alleen thuis te zijn en nauwelijks iemand te spreken. Ook start Johan zélf een initiatief om een Grijze Koppen Orkest uit de grond te stampen en gaat hiervoor op zoek naar een dirigent, vijftig ouderen, een schoolklas en een fanfare. Deze week zien we een compilatie van de allermooiste momenten uit Goud voor Oud.