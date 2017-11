Deel dit artikel:











Politie zoekt dansende vrouwen en fietser in verband met dood Sofie Kerklaan Foto: Facebook Sofie Kerklaan

DE LIER - In verband met de dood van Sofie Kerklaan (27), die jarenlang in De Lier woonde, zoekt de politie twee dansende vrouwen en een fietser. Die zijn in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november gezien op het Jakartaterras in Amsterdam waar Kerklaan rond 2.45 uur zwaargewond werd gevonden.

De vrouwen zijn rond 1.30 uur gezien bij de onderdoorgang die de Molukkenstraat met de Bataviastraat verbindt. Het Jakartaterras ligt daar tussenin. De fietser reed rond 2.45 over het Jakartaterras naar de Bataviastraat. Ook een persoon die rond 2.15 uur liep over de trap tegenover het appartementencomplex waar Kerklaan werd gevonden, kan volgens de politie iets belangrijks hebben gezien. Een politiewoordvoerder maakte dinsdagavond tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht bekend dat getuigen in die nacht 'harde, ruzie-achtige stemmen' hebben gehoord in de buurt. 'Het kan zijn dat Sofie hierbij betrokken was, maar misschien is ze onbedoeld hierbij betrokken geraakt.' De politie hoopt mensen te spreken die weten waar die ruzie over ging.