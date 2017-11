Trein strandt, tot 12.30 uur problemen op het spoor rond Gouda

GOUDA - Een trein is woensdagochtend rond 8.45 uur gestrand tussen Gouda Goverwelle en Woerden. Dit wordt veroorzaakt door een defecte bovenleiding.

ProRail werd opgeroepen om de passagiers te evacueren. Vanwege de problemen op het spoor rijden er veel minder treinen van en naar Gouda. De NS houdt er rekening mee dat de problemen pas rond 12.30 uur zijn opgelost.

Reizigers tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal wordt geadviseerd te reizen via Amsterdam Zuid. Ze moeten wel rekening houden met een extra reistijd van 30 minuten. Reizigers tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal reizen het best via Schiphol Airport. Dit zorgt voor een half uur vertraging.