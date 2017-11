Vijf jaar na de brand: Welke supermarkt komt er in Kwintsheul? We weten het snel

KWINTSHEUL - Ruim vijf jaar na het afbranden van supermarkt Albert Heijn, zit Kwintsheul nog altijd zonder supermarkt. Daarkomt verandering in. 'Binnen twee weken wordt bekend welke supermarkketen zijn intrek gaat nemen in het leegstaande nieuwbouwpand in Kwintsheul.' Die toezegging deed wethouder Peter Duijvestijn dinsdagavond aan de gemeenteraad.

In januari 2012 brandde de supermarkt tot de grond toe af. Een jongen van 8 jaar bleek de brand gesticht te hebben. Hij werd niet vervolgd, omdat hij jonger was dan 12 jaar.

Inmiddels staat er wel een gloednieuw winkelpand vlakbij de oude locatie, maar er werd geen geschikte ondernemer gevonden om de winkel uit te baten. Voor een aantal Heulenaren was in februari van dit jaar de maat vol. Ze starten de actiegroep 'Werk aan de Winkel'. De actievoerders hoopten dat hun actie, in de vorm van een steekproef, zou leiden tot een doorbraak in de lang slepende zaak.



Jumbo foodmarkt

Die lijkt er nu dus te komen. De wethouder beloofde binnen twee weken duidelijkheid over de uitbater van de supermarkt te geven. Dit deed hij tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad waarin de komst van een Jumbo foodmarkt in Naaldwijk (De Rentmeester) aan de orde was.

