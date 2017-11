Leden boos: kritisch raadslid Haagse Stadspartij duikelt op kieslijst

DEN HAAG - Leden van de Haagse Stadspartij (HSP) zijn een online petitie gestart om raadslid Joeri Oudshoorn hoger op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart te krijgen. Oudshoorn stond in 2014 nog op plek vier, de hoogste nieuwe binnenkomer. Nu is hij op plek negen gezet. Onterecht, vinden de initiatiefnemers van de petitie. 'Joeri op negen zetten, is het DNA van de partij verloochenen', schrijven ze.

Oudshoorn staat bekend als een eigenzinnig raadslid. In november 2014 stemde hij als enige in zijn fractie tegen het cultuurcomplex, het omstreden bouwproject van zijn eigen HSP-wethouder Joris Wijsmuller. Oudshoorn zei dat de plannen van Wijsmuller voor de bouw van een onderwijs- en cultuurcomplex op het Spui in Den Haag indruisen tegen de bestuurlijke vernieuwing, veel risico's met zich meebrengen en de gemeenteraad vele jaren buitenspel zou zetten.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is Oudshoorn op een onverkiesbare negende plek op de kieslijst gezet. Daar komt een aantal leden tegen in het geweer en is onder het motto 'Elke stad verdient een Joeri' een petitie gestart om Oudshoorn op plek drie te krijgen.



Vertegenwoordiger Haagse kracht

'Joeri Oudshoorn is een gedreven politicus met het hart op de goede plek', staat in de petitie. 'Niemand ook die zo de spreekbuis en vertegenwoordiger is van de Haagse kracht in de gemeenteraad. De Haagse kracht die het DNA van de HSP vormt en waar de partij 20 jaar geleden zelf uit voortgekomen is.'

Met de Haagse kracht wijzen de initiatiefnemers op het doel om Hagenaars meer te betrekken bij het beleid van de gemeente Den Haag en ze actief mee te laten denken. De indieners van de petitie roepen leden en niet-leden van de partij op om de petitie te ondertekenen. Woensdagochtend rond half tien was de petitie 27 keer getekend.



Leden beslissen

Vrijdag beslissen de leden van de Haagse Stadspartij over de samenstelling van de kieslijst. Joris Wijsmuller werd eerder al gekozen als lijsttrekker van de Haagse Stadspartij.