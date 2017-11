Haagse handhavers omgeschoold vanwege scanauto en parkeerapp

DEN HAAG - Door het gebruik van parkeerapps en scanauto's zijn er veel minder parkeercontroleurs nodig in Den Haag. Omdat de politiek de fietsenchaos in de binnenstad wil aanpakken, worden daar juist meer handhavers ingezet. De gemeente Den Haag is samen met de vakbond een project gestart om Boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) om- en bij te scholen.

Scanauto's hebben het werk van parkeercontroleurs overgenomen. De wagens maken foto's van alle kentekens van de geparkeerde auto's en de computer controleert of ze aangemeld zijn voor het betaald parkeren. Ook parkeerapps nemen handhavers veel werk uit handen. Mensen met zo'n app hoeven niet meer naar de automaat, maar betalen via hun mobiele telefoon.

'We waren even bang dat er veel mensen uit moesten vanwege deze ontwikkelingen, maar er zijn juist andere taken bijgekomen. Denk aan het handhaven van geparkeerde fietsen in de binnenstad, of de toename van grof vuil op straat in bepaalde wijken,' zegt Cheyenne van der Veen van de Haagse handhavingsorganisatie. 'We moeten meebewegen met de politiek. En sommige Boa's hebben daarbij onsteuning nodig, vandaar Project Connect.'



Leerplichtambtenaar

Volgens Van der Veen is er nog meer dan genoeg werk voor de ruim 200 Boa's van Den Haag. 'Er moet niemand weg. Ons werkterrein wordt steeds groter. Zo hebben we een collega die voorheen parkeercontroleur was en nu omgeschoold wordt tot leerplichtambtenaar. Zij vallen ook onder de afdeling handhaving. Die collega kan zelf de omscholing niet betalen, dat doen wij nu voor hem.'

Met Boa's die ingezet worden in de binnenstad om de fietsenchaos aan te pakken, gaat Project Connect naar Utrecht. Daar wordt al veel langer gehandhaafd op fietsen. Van der Veen: 'Ze werken professioneler, in ploegendiensten bijvoorbeeld. Daar kunnen wij van leren en dus gaan we er met een groepje Boa's naartoe.'



Scholieren

Van der Veen wil ook ROC's en andere gemeenten enthousiast maken voor het project. 'Als mensen in andere gemeenten aan de slag willen, moet dat ook makkelijker kunnen. Daarom zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten en ROC's.' Volgens Van der Veen is de instroom van jonge mensen groot. 'We zien dat veel scholieren na hun MBO-opleiding meteen bij ons terecht komen.'