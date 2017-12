Fijnproever Abdi de cel in: 'Als u nou een brood jat, dan snap ik het, maar bier, wijn en zalm...'

DEN HAAG - 'Hij heeft af en toe behoefte aan een borrel om zijn ellende te vergeten.' Dat zegt de advocaat van Abdi in de rechtszaal. Hij probeert uit te leggen waarom Abdi twee keer in korte tijd gesnapt is als hij bij de Albert Heijn een sixpack bier en zalm wil stelen.

De lange Afrikaanse man zit onderuit gezakt, ingeklemd tussen zijn advocaat en de tolk. Hij is sinds kort dakloos. Zonder geld en zonder familie in Nederland zwerft hij door Den Haag. 'Het is een fijnproever', gaat de advocaat verder, in een poging de diefstal van de zalm te verklaren.

De rechter heeft even daarvoor zijn verwondering uitgesproken: 'Als je honger hebt, snap ik niet dat je bier meeneemt en niet dingen die je honger stillen.' Abdi's hoofd buigt wat naar links, zodat hij de tolk goed verstaat. Hij knikt.



Diefstal met geweld

Abdi staat niet alleen terecht voor winkeldiefstal. Hij heeft bij die diefstal ook geweld gebruikt volgens het Openbaar Ministerie. Maar volgens Abdi zijn het juist de bewakers die gewelddadig waren. 'Ze waren agressief, ik ben agressief bejegend', zegt hij via zijn tolk. 'Maar dat is toch is niet zo gek, u heeft wat gestolen', zegt de rechter. De verdachte kijkt hem met aan met een wazige blik.

De officier van justitie trekt de conclusie dat het 'nare feiten' zijn waar Abdi van wordt beschuldigd. Zij vindt het bewezen dat de lange, slungelig uitziende man beide diefstallen heeft gepleegd en bij één daarvan geweld heeft gebruikt.



Meneer was agressief

Camerabeelden laten dat duidelijk zien, volgens de officier van justitie. 'De verdachte maakt slaande en schoppende bewegingen. Meneer lijkt de agressieve factor te zijn.' Ze eist een celstraf van een half jaar.

De advocaat van Abdi ziet niks in een celstraf. Hij vindt de eis van het OM dan ook wat 'hoog ingeschoten'. Daarbij komen ook de feestdagen eraan, zegt hij. Hij wil dat Abdi zo snel mogelijk aan zijn problemen gaat werken. 'De vicieuze cirkel doorbreken.' En de gevangenis helpt daarbij niet, meent hij: 'Tralies zijn geen medicijn.'



'Als u nou een brood jat'

De rechter heeft het allemaal aangehoord en mag een oordeel vellen. Hij vindt dat de diefstal en het geweld bewezen zijn. Hij vindt een celstraf passend. 'Ik begrijp dat u problemen heeft en ik begrijp dat u honger heeft. Maar als u nou een brood jat, dan snap ik het...maar bier, wijn en zalm...'

Hij haalt zijn schouders op en legt Abdi een half jaar cel op. 'Dan zit u de komende maanden in ieder geval warm en droog', zegt de rechter. De straf van Abdi gaat gelijk in. De boomlange man hoort het vonnis gelaten aan en wordt daarna via de zijdeur afgevoerd.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.







