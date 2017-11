Politiekids in actie voor veiligheid in Haagse Molenwijk

DEN HAAG - Dertig kinderen uit de Haagse Molenwijk gaan het komend half jaar samenwerken met de politie. De kinderen, tussen de 8 en 10 jaar oud, gaan samen met het wijkpreventieteam de wijk in om voorlichting te geven over het voorkomen van bijvoorbeeld woninginbraken of fietsendiefstal.

Het fenomeen 'politiekids' is niet nieuw. Onder andere in de Schilderswijk hebben de kinderen al met de politie mee gelopen. Er is nu voor de Molenwijk gekozen omdat de meldingsbereidheid daar relatief laag is. Teamchef Rob Muller van de politie Haaglanden heeft vertrouwen in het project: 'In de Schilderswijk hebben we hierdoor veel meer contact gekregen met kinderen, maar ook met ouders en scholen.'

Door kinderen in te zetten hoopt de politie de afstand tussen de wijk en de politie kleiner te maken. De kinderen en hun ouders mogen zelf ook met ideëen komen hoe hun wijk veiliger en leefbaarder te maken. 'Ik wil dat er minder gestolen wordt,' zegt Adam. Lina gaat voor minder rommel: 'De wijk moet schoner.'