Deel dit artikel:











Is Jeffrey de Zwaan de nieuwe 'Barney'? Jeffrey de Zwaan. (Foto: Lawrence Lustig/PDC).

DEN HAAG - Hij heeft nog niet de status van Raymond van Barneveld, maar darter Jeffrey de Zwaan komt eraan. De Leidschendammer is pas 21 jaar en toch stond hij vorig jaar al tussen de grote namen op het PDC WK darts. Raymond van Barneveld neemt De Zwaan onder zijn hoede op weg naar de wereldtop. Woensdagavond is De Zwaan te gast in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

De Zwaan maakte vorig jaar grote indruk op het WK. Hij bracht de nummer zeven van de wereld, Michael Smith, aan het wankelen. De Engelsman had een sudden death-leg nodig om De Zwaan van zich af te schudden. Tijdens het nieuwe WK, dat half december begint, ontbreekt de Leidschendammer. Afgelopen weekend nam hij deel aan het WK-kwalificatietoernooi, maar ondanks goed spel ging hij in de derde ronde onderuit tegen de ervaren Engelsman Wayne Jones (3-5). Van Barneveld is op basis van zijn hoge positie op de wereldranglijst rechtstreeks toegelaten tot het toernooi in Londen.

Stunt De Zwaan zal woensdagavond zijn licht laten schijnen op de titelkansen van zijn regiogenoot en mentor, maar ook vertellen over zijn eigen weg naar de top. Een weg die hem, behalve op het WK, ook al bracht naar onder meer het UK Open, het Grand Slam of Dartstoernooi - waar hij onlangs stuntte met een zege op wereldtopper Dave Chisnall - en de Players Championship Finals. Het gesprek met De Zwaan is tussen 18.00 en 19.00 uur te beluisteren op Radio West. Ook dartscommentator en -mastercaller Jacques Nieuwlaat komt aan het woord over het darts in deze regio. LEES OOK: Wat is toch het geheim van het dartssucces in de regio?