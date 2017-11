Deel dit artikel:











Beste orkest van Nederland komt uit Aarlanderveen Foto: Studio Snippert

AARLANDERVEEN - Het Nederlands kampioenschap kon muziekvereniging DSS nauwelijks meer ontgaan. Het orkest uit Aarlanderveen DSS haalde half november bij een concours in Enschede 97,5 van de maximaal 100 punten. Nu is dus het officieel: DSS mag zich het best orkest van Nederland in 2017 noemen.

Afgelopen weekend waren de laatste concertconcoursen. Geen enkel orkest wist meer punten te halen dan DSS, dat nu officieel het beste orkest van Nederland is, meldt mediapartner Studio Alphen. In totaal deden in 2017 maar liefst 220 Nederlandse orkesten mee aan een concertconcours. Daarnaast liet DSS ook nog eens 102 internationale orkesten op het Wereld Muziek Concours achter zich.

'Na afloop gehuild' De ruim vijftig orkestleden van DSS speelden in Enschede vijf verschillende stukken. Daarna beoordeelde de jury het optreden met de hoogste score in de geschiedenis van de vereniging, die dit jaar ook nog negentig jaar bestaat. Eén van de muzikanten van DSS is de 17-jarige Ilse Kreb. Sinds haar zesde speelt ze al bugel (blaasinstrument). 'Na afloop heb ik zelfs gehuild op het podium. Het was zó emotioneel. Naast me waren ook een paar mensen aan het huilen. Zo veel spanning die dan van je af valt.'