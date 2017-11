Vier mannen gepakt voor diefstal uit parenclub en wapenbezit

MOORDRECHT - Een 27-jarige man uit Zoetermeer en een 60-jarige Hagenaar zijn vorige week aangehouden in verband met een inbraak in een parenclub aan de Middelweg in Moordrecht. Ook een 23-jarige Rotterdammer en een 30-jarige man uit Bergschenhoek zijn gearresteerd. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.

De politie was getipt dat de mannen bezig waren het geld te verdelen in een huis in Rozenburg. Daarop besloten rechercheurs dat huis te observeren. Toen drie mannen met verschillende tassen in twee auto's stapten, gingen de rechercheurs achter hen aan.

De achtervolging leidde naar Den Haag, waar een vier man instapte. Om het viertal niet te laten ontkomen, greep het arrestatieteam in op de Eekhoornrade.



Munitie en vuurwapens

In de auto’s vonden agenten een groot gedeelte van het gestolen geld en andere spullen die waren gestolen uit de uitgaansgelegenheid. Na de arrestaties werd het huis in Rozenburg doorzocht. Daar vond de politie het andere deel van de buit, munitie en drie vuurwapens. Dit is allemaal in beslag genomen.